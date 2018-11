Ricerca Usa: "I social aumentano la depressione"

La ricerca, pubblicata sul numero di dicembre 2018 del Journal of Social and Clinical Psychology, è stata svolta su 143 studenti universitari tra i 18 e i 22 anni. Dopo aver risposto ad alcune domande sul loro umore e benessere sono stati divisi in due gruppi: uno di controllo, nel quale le abitudini dei ragazzi restavano invariate, e uno che prevedeva di ridurre in tre settimane l’utilizzo dei social, fino a un minimo di 10 minuti giornalieri su ogni piattaforma presa in esame. Risultato: al termine del periodo di esame tutti i ragazzi si sentivano molto più positivi, meno dipendenti dai social e felici.