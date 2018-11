Studio Usa, legame tra radiazioni cellulari e cancro nei topi: "Nessun legame con l'uomo"

Alcune cavie sono state esposte a onde radio all'interno del grembo materno mentre altre in età adulta. I ricercatori hanno spiegato che il tumore maligno al cuore sarebbe aumentato in presenza delle radiazioni del 5-7%, nei topi di sesso maschile, mentre la stessa osservazione non può essere fatta per gli esemplari femmine.



"In nessun caso possiamo paragonare l'effetto delle radiazioni sugli umani e sui topi" ha sottolineato John Butcher, capo del National Toxicology Program - "in questo studio, l'intero corpo dei topi è stato irradiato mentre le persone di solito mettono il telefono in un punto specifico sulla loro testa e non lo fanno così spesso"