Il rebozo dal Messico all'Italia: uno scialle per mamma e bambino in sala parto

Facciamo una premessa: nella maggior parte dei casi il corpo della donna e quello del feto nel grembo materno trovano spontaneamente il modo migliore per lavorare insieme. A volte, però, il bambino assume una posizione che può rendere il parto più lungo e faticoso: è la cosiddetta posizione occipito posteriore persistente. In pratica testa e schiena del feto sono rivolte verso la schiena della madre. Questa posizione è più comune di quanto si pensi: all’inizio del travaglio il bambino è così una volta su tre, mentre solo in un caso su dieci vi rimane fino al parto. Quando ciò accade il percorso verso la nascita può essere più complesso, con più dolore per la mamma e più probabilità di interventi medici come il cesareo, e più difficoltà per il neonato.