Ragazzi e prevenzione dentale, un mese di laboratori da Milano a Taranto

Si tratta di una serie di laboratori per i ragazzi sul tema "L'educazione è la migliore prevenzione #SorrisiPreviDenti", con incontri ospitati nei Mondadori Store di diverse località. L'obiettivo è quello di coinvolgere i più giovani in un'esperienza divertente e allo stesso tempo formativa che li accompagni alla scoperta dell'importanza di una corretta salute orale sin da piccoli. In Italia la carie dentale, a 12 anni di età, colpisce mediamente un dente per ogni ragazzo. Un valore che pone l'Italia ai livelli più elevati di salute oro-dentale nei Paesi industrializzati ma che ha continua necessità di essere confermato con progetti e iniziative che devono mirare a ridurre ulteriormente questo risultato. Educare alla prevenzione è un intervento che più precocemente viene attivato più efficace risulterà nel tempo.



Laboratori ed educazione - Ma come è fatto un dente? Chi sono i nemici del nostro sorriso? I batteri sono invincibili? Queste e tante altre le scoperte che i piccoli partecipanti, guidati dall'esperienza professionale del dentista Andi e coinvolti nel gioco dall'animatore, faranno durante i laboratori interattivi in programma. Al termine del laboratorio, i piccoli riceveranno un attestato di partecipazione firmato dal dentista e il necessario per prendersi cura del proprio sorriso anche a casa, in maniera divertente.



"Lezioni" anche ai genitori - E mentre i ragazzi saranno alle prese con dentifricio e spazzolino, a diposizione di mamme e papà ci sarà un pedagogista che potrà rispondere a tutte le domande e le curiosità dei genitori, dando anche qualche consiglio utile. Coinvolgere i bambini durante lo spazzolamento dei denti, infatti, non è sempre così semplice per i genitori, anzi diventa il più delle volte un compito abbastanza complesso. I laboratori #SorrisiPreviDenti fanno parte di un più ampio impegno che Mentadent porta avanti da quasi 40 anni per diffondere e aumentare la consapevolezza dei bambini e delle loro famiglie sul tema della prevenzione dentale attraverso messaggi rivolti a un numero sempre maggiore di persone e occasioni di confronto sempre nuove.



Prevenzione e visite - Prima tra queste, il "Mese della prevenzione dentale", ideato e realizzato in partnership con Andi che, ogni anno, durante il mese di ottobre, promuove un check-up gratuito per cittadini e famiglie presso gli oltre 10mila dentisti Andi aderenti all'iniziativa in tutta Italia, fornendo consigli e strumenti per il controllo dell'igiene orale.



L'iniziativa del "Mese" ha permesso, in tutti questi anni, di effettuare oltre un milione di visite per diffondere la cultura della prevenzione e del miglioramento della salute orale di adulti e bambini.



Gli appuntamenti - L'equipe dei SorrisiPreviDenti il 22 marzo è a Milano al Mondadori Megastore di piazza Duomo per poi trasferirsi, il 25 marzo dalle 16,30 alle 18,30, al Mondadori Bookstore di via D'Azegio a Bologna, dove sarà anche il 26 marzo. Si passa a Roma il 29 marzo, al Bookstore di via Appia Nuova, dove si replica anche il 30 marzo. Il 4 e 5 aprile aprile appuntamento al Megastore di Marcianise, per trasferirsi a Taranto, al Bookstare di via per San Giorgio, il 10 aprile. Infine si chiude di nuovo a Milano, in piazza Duomo, il 12 aprile.