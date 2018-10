Ottobre è il "mese della prevenzione dentale:" è possibile prenotare check up gratuiti per le famiglie

Il "mese della prevenzione dentale" è il primo programma di prevenzione odontoiatrica, è nato dalla partnership tra Mentadent e Andi ed è attivo sull’intero territorio nazionale. In 38 anni ha garantito oltre un milione di visite gratuite alle famiglie italiane. “Da oltre trent’anni – dichiara Fulvio Guarneri, Presidente di Unilever Italia - Mentadent collabora con Andi per sensibilizzare le famiglie sull’importanza della prevenzione e della salute orale".



Un'iniziativa notevole considerato che lo scorso anno oltre 4 milioni di italiani, in prevalenza donne, hanno rinunciato alle cure odontoiatriche per motivi economici. Tra le famiglie italiane circa il 38% delle classi più deboli e il 22% delle classi abbienti non hanno effettuato la visita di controllo, né altri trattamenti dal dentista. Si stima infine che oltre un milione di persone in Italia non sia mai andato da un dentista. Quest’anno, per l’appuntamento di ottobre, Andi e Mentadent offriranno un percorso di prevenzione integrato che, partendo dagli studi dentistici, arriverà nelle case degli Italiani che vorranno cogliere l’opportunità offerta dal mese della prevenzione, con l’obiettivo di raggiungere un numero di persone sempre maggiore.



Il percorso di educazione alla prevenzione proseguirà infatti anche al di fuori degli studi odontoiatrici e coinvolgerà direttamente i consumatori con attività nei punti vendita. Inoltre, grazie alla collaborazione con Fondo Scuola Italia, alcuni dentisti andranno nelle scuole per insegnare ai piccoli le regole di una corretta igiene orale. Per aderire al mese della prevenzione e richiedere un check up gratuito da uno dei 10mila dentisti Andi aderenti, basta chiamare il numero verde 800 800 121 o visitare questo sito.