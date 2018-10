Tumore al seno, Ottobre è il mese della prevenzione: per le donne un nuovo call center per prenotare le visite

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per l'occasione il centro di Senologia dell’ospedale San Raffaele di Milano ha pensato di lanciare un nuovo servizio per le donne: un call center dedicato alla prenotazione e all’organizzazione di prime visite, controlli, consulenze o prestazioni diagnostiche. Basterà chiamare lo 02 2643 3999 dalle 8.30 alle 16 e un team di operatori telefonici si metterà a disposizione per le prenotazioni di qualsiasi prestazione in ambito senologico.