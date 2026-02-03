Perché i capelli diventano grigi: prime scoperte sul meccanismo che con l'età fa cambiare il colore della chioma

Grazie alla ricerca si è capita a fondo anche la ragione per cui i capelli continuano a crescere nonostante diventino grigi: gli studiosi hanno infatti osservato che le cellule responsabili della crescita sono diverse da quelle che producono il pigmento. Dallo studio anche alcune precisazioni sull'influenza dello stress nella perdita di pigmento: in sostanza le tensioni emotive non sarebbero responsabili direttamente della perdita di colore dei capelli ma possono accelerare i cicli di crescita dei follicoli, rendendo più rapido il processo di invecchiamento.