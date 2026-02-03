Perché i capelli diventano grigi: prime scoperte sul meccanismo che con l'età fa cambiare il colore della chioma
Su "Nature" l'esito di uno studio che spiega cosa causa la perdita di colore. La scoperta potrebbe aprire la strada a nuovi metodi per invertire il processo
© Istockphoto
Una scoperta che potrebbe trasformarsi in una ricetta per combattere, almeno in parte, i segni dell'età. Parliamo dello studio condotto dalla Grossman School of Medicine della New York University e pubblicato su "Nature", nel quale gli studiosi rispondono a una delle domande più insidiose sull'invecchiamento: perché i capelli diventano grigi?
Perché i capelli diventano grigi? Ecco la risposta
Ebbene i ricercatori hanno scoperto, attraverso studi di laboratorio sui topi, che a un certo punto della vita, le cellule staminali dei melanociti responsabili della produzione di melanina - pigmento che dà colore ai capelli - smettono di muoversi all’interno del follicolo pilifero. Quando questo succede le cellule non riescono più a produrre il pigmento necessario a colorare il capello. Il risultato è la progressiva comparsa dei tanti fastidiosi capelli bianchi.
Altri dubbi risolti
Grazie alla ricerca si è capita a fondo anche la ragione per cui i capelli continuano a crescere nonostante diventino grigi: gli studiosi hanno infatti osservato che le cellule responsabili della crescita sono diverse da quelle che producono il pigmento. Dallo studio anche alcune precisazioni sull'influenza dello stress nella perdita di pigmento: in sostanza le tensioni emotive non sarebbero responsabili direttamente della perdita di colore dei capelli ma possono accelerare i cicli di crescita dei follicoli, rendendo più rapido il processo di invecchiamento.
La reversibilità del processo è possibile?
Partendo da questo studio i ricercatori si augurano ora di trovare il modo per riportare in movimento le cellule staminali che si bloccano nei follicoli. Se poi lo stesso meccanismo fosse confermato anche negli esseri umani, la scoperta potrebbe essere la base da cui partire per ritardare la comparsa dei capelli grigi o addirittura renderla reversibile.