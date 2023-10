Perché gli spermatozoi "nuotano" così veloci? Grazie a una proteina

Trovato l’interruttore segreto che attiva gli spermatozoi, favorendone la motilità.

Si chiama SLC9C1 ed è una proteina dalle caratteristiche uniche che si trova solo in queste cellule ed entra in azione grazie a una piccola corrente elettrica. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, si deve all’Università svedese di Stoccolma e potrebbe diventare la chiave per ottenere contraccettivi maschili: bloccare l'azione della proteina in modo mirato, infatti, potrebbe aprire la strada per studiare nuove soluzioni anti-concezionali.