Orecchio ricostruito in 3D, il dott. Facchini: "Un modo nuovo di vedere la chirurgia"

"Grazie ai suoi molti campi di applicazione, questo risultato rappresenta un modo nuovo di vedere la chirurgia". Il Dott. Flavio Facchini, chirurgo plastico al Meyer di Firenze, commenta con entusiasmo il risultato dell'intervento che ha permesso ad un paziente 13 enne, malato di microtia bilaterale, di recuperare uno dei due padiglioni auricolari grazie al sostegno della stampa 3D. È la prima operazione in Italia ad avvalersi di questa tecnologia, che, secondo il chirurgo intervenuto telefonicamente a Tgcom24, "riduce i rischi al minimo per il paziente, in quanto tutti i possibili errori vengono calcolati in laboratorio e minimizzati in sala operatoria".