Online il primo catalogo delle "cicatrici" del Dna

Per realizzare un catalogo delle cicatrici lasciate da simili danni, i ricercatori hanno generato circa ventimila popolazioni cellulari, disattivando un gene diverso in ciascuna di esse; in ognuna hanno poi causato delle rotture utilizzando lo strumento di editing genetico Crispr, e infine hanno osservato l'impronta (cicatrice) lasciata sulla molecola di Dna dopo la riparazione. Uno dei principali progressi che hanno reso possibile lo studio è stata la possibilità di eseguire questa analisi massiva simultaneamente su tutte le ventimila popolazioni di cellule, anziché su ciascuna singolarmente. Lo studio ha inoltre richiesto "un notevole sforzo computazionale, incluso lo sviluppo di nuovi strumenti di analisi e rappresentazione", spiega Daniel Giménez, ricercatore del gruppo di Dinamica cromosomica del Cnio.