Olfatto, così gli odori "accendono" il cervello dei neonati

Per colmare tale lacuna, i ricercatori hanno usato la risonanza magnetica funzionale in modo da studiare l'attività cerebrale di neonati al primo mese di vita mentre venivano esposti a odori piacevoli (come il profumo di fragola o banana) oppure sgradevoli (come la puzza di sudore o benzina). I dati raccolti dimostrano che gli odori accendono regioni del cervello fortemente legate al senso dell'olfatto così come pure il "talamo", una struttura del sistema nervoso centrale che è molto importante per elaborare le informazioni sensoriali in generale. L'attivazione di queste aree può essere più o meno forte a seconda dell'odore percepito ma, a differenza di quanto accade nelle persone adulte, odori diversi non scatenano schemi di attivazione unici. Infine si è anche scoperto che durante il sonno i neonati inalano aria in maniera più vigorosa se avvertono odori appetitosi piuttosto che odori fastidiosi.