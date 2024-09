Bronchiolite, cause e sintomi del virus che colpisce neonati e bambini

Cause della bronchiolite - Il contagio è dovuto a un virus, così come avviene per un banale raffreddore, con cui condivide la stagionalità: il periodo dell’anno di massima diffusione per la bronchiolite è, infatti, quello invernale, da novembre a marzo. Il virus respiratorio sinciziale (VRS) rappresenta la principale causa per la bronchiolite ma possono essere coinvolti anche altri virus tra cui quelli influenzali, parainfluenzali, gli adenovirus e i metapneumovirus. Questi microrganismi nella maggior parte dei bambini più grandi e negli adulti non danno altro che un banale raffreddore o sintomi influenzali; nei bambini molto piccoli invece possono essere capaci di scatenare la bronchiolite dei neonati.