Nobel per la Medicina a Karikó e Weissman per i vaccini a mRna anti-Covid

L'Italia in Movimento day: camminare per combattere ansia e stress

Fotogallery - A Torino la Playstation entra in sala operatoria

Fotogallery - Napoli, in sala operatoria c'è il robot spinale

Fotogallery - Nobel per la Medicina 2023, premiati Karikó e Weissman

Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per avere gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero che hanno reso possibili i vaccini anti-Covid.

"Grazie alle loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione del modo in cui l'mRNA interagisce con il nostro sistema immunitario, i due scienziati hanno contribuito a un ritmo senza precedenti di sviluppo di vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana nei tempi moderni", ha scritto il Comitato per il Nobel.