Nasce a Milano MACH, l'innovativo polo di ricerca e didattica sulla salute nel mondo

Al Policlinico di Milano è nato MACH, Centre for Multidisciplinary Research in Health Science. Un polo di ricerca innovativo, dedicato alle scienze bio-mediche ma che investirà tutti i campi riguardanti la salute globale. Il progetto è il frutto dell'unione tra l'Università statale di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Policlinico. L'obiettivo è realizzare un centro di riferimento per la ricerca e la didattica moderna. Coordinatore scientifico del centro sarà il prof. Andrea Gori, direttore dell'unità operativa di Malattie infettive del Policlinico.