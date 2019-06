Microchirurgia ricostruttiva, a Bologna il congresso mondiale

La Giornata Mondiale del Linfedema ha avuto come referente scientifico il Dottor Corrado Campisi, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, già membro del Comitato Esecutivo della Società Internazionale di Linfologia, l'organo scientifico ed istituzionale più autorevole sulla patologia linfatica a livello mondiale. E' stato un vero successo: più di 350 partecipanti, sia operatori sanitari sia pazienti. L'agenda della giornata ha avuto infatti come protagonisti specialisti di riconosciuta esperienza nel settore e ha visto l'attiva partecipazione di pazienti ed associazioni di pazienti provenienti dall'Italia, dall'Europa e dal Nord America (Canada).



L'attenzione rivolta al linfedema primario (congenito, associato ad alterazioni geniche ed a patologia malformativa) è progressivamente crescente. Non a caso durante il Congresso Mondiale della WSRM vi saranno numerose Sessioni Scientifiche dedicate all'argomento, con specialisti da tutto il mondo. La Scuola Genovese ha iniziato a trattare le complesse malattie linfatiche a partire dal 1973 ed oggi si presenta a pieno titolo come la più autorevole a livello italiano, europeo e mondiale. Il Professor Corradino Campisi, già Ordinario in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Genova, Past President della Società Internazionale e di quella Europea di Linfilogia, autore di diversi trattati e di moltissime pubblicazioni scientifiche sull'argomento. Insieme il Prof. Campisi ed il Dott. Corrado Campisi, figlio d'arte, rappresentano una reale speranza per i pazienti affetti da linfedema.



Il team Campisi sarà parte attiva del Convegno della WSRM e porterà comunicazioni scientifiche sulle attuali più innovative tecniche chirurgiche dedicate al trattamento del linfedema. L'esperienza di oltre 46 anni è notevole, il numero di pazienti trattati supera i 5mila con un follow-up superiore a 20 anni dall'intervento. Oggi l'unica strada possibile per la guarigione è proprio la microchirurgia, secondo specifiche tecniche che permettono di ricostruire sia il circolo linfatico superficiale sia quello profondo. Continuiamo su questa strada, perché ora più che mai nel 2019 una vera cura è possibile, soprattutto negli stadi iniziali della patologia.