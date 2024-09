Il morbillo torna a colpire: in Italia in 8 mesi 864 casi contro i 43 del 2023 | Gli esperti: "Se preso da adulti può anche uccidere"

Secondo quanto scrive la "Stampa", nel nostro Paese ci sono molti ultra 30enni che non sono mai venuti a contatto con il virus né ammalandosi né vaccinandosi e sono quindi i più esposti alla malattia. Il morbillo sta colpendo in buona parte la fascia d'età tra i 15 e i 64 anni, in particolare gli adulti non vaccinati. Il problema è che fino al 2017 il vaccino contro il morbillo non era obbligatorio e la circolare ministeriale che lo ha introdotto ha interessato la popolazione fino ai nati nel 2000. Quasi tutti i nati negli anni Novanta invece non hanno gli anticorpi, a meno che non si siano vaccinati.