Morbillo, nell'ultimo anno Italia seconda per diffusione: davanti solo la Romania

Il morbillo ha fatto anche delle vittime. I morti in un anno sono stati in totale 13, di cui 12 in Romania e uno in Irlanda. L'infezione colpisce anche gli adulti: il 26,7% dei casi dell'ultimo anno sono relativi a over 15. Quasi la metà dei casi (il 45%) però ha riguardato bambini con meno di 5 anni. L'incidenza più alta è sotto l'anno di età (quasi 560 casi per milione). "I bambini sotto l'anno di età sono particolarmente vulnerabili al morbillo e alle sue complicazioni. Sono protetti al meglio da un alto livello di immunità di gregge, dato che la prima dose di vaccino contenente il morbillo viene somministrata dopo i 12 mesi di età nella maggior parte dei Paesi Ue/See", sottolinea l'Ecdc.