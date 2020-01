Milano, Sala: "Dal 2030 sarà vietato fumare all'aperto in città e a breve alle fermate del bus"

Giuseppe Sala vuole mettere al bando le sigarette. "Entro il 2030 non permetteremo di fumare all'aperto in città. Ma già da subito, a breve, anche alle fermate dell'autobus e in coda per i servizi non si potrà fumare", ha detto il sindaco di Milano. Il numero uno di Palazzo Marino ha spiegato che, secondo alcuni studi, il fumo è una delle cause che contribuiscono allo sforamento dei livelli di inquinamento in città.