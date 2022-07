Microplastiche, uno studio olandese lancia l'allarme: "Presenti anche nell'uomo" | I pericoli per la salute

Dati allarmanti -

la presenza di microplastiche negli animali da allevamento

in tre quarti della carne e dei prodotti lattiero-caseari

Lo studio realizzato dall'università olandese e ripreso dal The Guardian è stato avviato per valutaree nei prodotti derivati, come carne e latticini. La contaminazione da microplastiche è stata infatti segnalata per la prima volta nella carne bovina e suina, ma quanto emerso dallo studio va ben oltre questo dato: gli scienziati della VUA hanno trovato le microparticelletestati e in ogni campione di sangue preso in analisi.

Microplastiche nell'uomo -

rintracciare delle microplastiche anche nel sangue umano

Ma è soprattutto un dato a preoccupare gli scienziati: utilizzando la stessa tecnica impiegata per studiare il sangue animale, è stato possibile. Questo significa, spiegano gli studiosi, che le particelle possono viaggiare nel sangue umano e depositarsi negli organi.

Gli scienziati hanno testato 12 campioni di sangue di mucca e 12 di sangue di maiale e trovato microplastiche, tra cui polietilene e polistirene, in tutti loro.

Dei 25 campioni di latte analizzati

(prelevati dai cartoni di supermercati, dai serbatoi di latte nelle aziende agricole e da mungitura a mano), 18 dei campioni, di cui almeno uno per ciascun tipo, contenevano microplastiche.

Sette degli otto campioni di manzo e cinque degli otto campioni di maiale sono stati contaminati. "Rimane sconosciuto se ci sono potenziali rischi tossicologici di questi risultati", sottolinea il rapporto. Sebbene studi simili non siano stati ancora condotti in altri Paesi, microplastiche sono state segnalate anche in

campioni di latte acquistato in Svizzera

nel 2021 e in altri di latte di fattoria dalla Francia.

I pericoli per l'uomo -

danneggiare le cellule umane

milioni di morti precoci

Pur non essendo ancora noto l'impatto sulla salute umana, i ricercatori sono preoccupati perché in laboratorio è stato già dimostrato come le microplastiche possano. Un altro dato a conferma della tesi, aggiungono i recercatori della VUA, sonocausate ogni anno dall'introduzione nel corpo umano delle particelle d'inquinamento atmosferico. Proprio per questo diventa necessario "esplorare ulteriormente l'intero ambito di esposizione e gli eventuali rischi associati", sottolineano dall'università olandese.

Da dove arrivano -

la catena alimentare

mangimi

il confezionamento in contenitori di plastica

Le strade attraverso cui le microplastiche possono entrare nel sangue prima degli animali e poi in quello degli uomini sono diverse. Una di queste passa attraverso. Quantitativi di particelle sono state rilevate anche in tutti i campioni dianalizzati. Attraverso questi le microplastiche vengono poi ingerite dagli animali e infine dagli uomini che mangiano i prodotti da essi derivati. Ancheper moltissimi prodotti alimentare potrebbe essere un'altra fonte di contaminazione possibile.