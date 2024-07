Le epatiti causano 1,3 milioni di morti al mondo all'anno

Al centro della campagna promossa ogni anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ci sono proprio le azioni che si possono mettere in campo per contrastare le infezioni e la diffusione di tali virus. Negli ultimi anni l'Iss, in collaborazione con il Ministero della Salute, è impegnato su più fronti per la prevenzione e il controllo delle epatiti, mettendo in atto azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dall`Oms. Alcuni passi avanti sono stati fatti attraverso approfondimenti epidemiologici sulle infezioni acute da virus e il monitoraggio che raccoglie dati dei pazienti cronici producendo evidenze importanti non solo per la prevenzione, la terapia, ma anche per l`elaborazione di politiche sanitarie. Dal 2022 l'Oms ha lanciato una nuova strategia, affiancando all'obiettivo di eliminazione delle epatiti virali anche l'eliminazione di altre infezioni ad ampia diffusione, quali le Ist e l'Aids .