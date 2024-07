Sanità, dopo l'ok al decreto liste d'attesa si cercano le risorse | Schillaci: "Lavoriamo alla prossima Manovra"

È stata ripartita anche la quota premiale 2024, che è pari a 670,075 milioni di euro e corrisponde allo 0,5% del livello di finanziamento complessivo. Si attiverà ora il passaggio ai Ministeri competenti che porterà all'approvazione definitiva da parte del Governo del Fondo Sanitario Nazionale 2024 in sede di Conferenza Stato-Regioni. In un'intervista a Il Messaggero il ministro Schillaci ha assicurato che "nella prossima finanziaria chiederò che vengano previsti più fondi per la sanità". Il ministro ha difeso l'importanza del provvedimento contro le liste di attesa, ma resta il tema delle risorse umane. "Noi dal 2025 avremo un nuovo calcolo del fabbisogno e speriamo di potere superare il tetto di spesa e di potere assumere più medici, più infermieri, più operatori sanitari", sono le parole del ministro. E sulle risorse finanziarie e sul rischio che la norma sia una scatola vuota, risponde: "È chiaro che questo provvedimento non può essere lasciato da solo e stiamo lavorando per avere risorse in più per il fondo sanitario nella prossima finanziaria".