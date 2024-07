Liste d'attesa sanità, via libera della Camera al decreto legge

C'è il via libera della Camera dei deputati al decreto sulle liste d'attesa per visite ed esami medici. In seconda lettura, il testo è stato approvato a Montecitorio con 171 sì e 122 no ed è quindi diventato legge. Secondo il documento, si prevede l'istituzione presso l'Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) di una piattaforma nazionale per le liste d'attesa con l'obiettivo di monitorare i tempi di erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.