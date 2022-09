Latte più caro della benzina? Arriva quello sintetico

Come si ottiene - Non si tratta di bevande vegetali o prodotti senza lattosio, da tempo aziende e ricercatori lavorano a un'alternativa completamente artificiale: latti sintetici.

Milena Bojovic

Macquarie University

fermentazione di precisione:

lievito,

, ricercatrice dellain Australia, si occupa di studiare i cambiamenti dell'industria del latte e su The Conversation spiega il fenomeno. La tecnica adottata è lail processo inizia con ilsi parte da microrganismi che vengono convertiti in produttori delle proteine del latte, che crescono dopo aver inserito i geni necessari alla loro produzione. In questo passaggio si cela la chiave della consistenza cremosa, che lo renderebbe come l'originale.

A questa base proteica, poi, vengono aggiunti minerali, vitamine, grassi e zuccheri.

Un mercato in crescita

Milena Brasca

- Per il momento i costi d'investimento sono molto elevati ma come precisa, ricercatrice presso l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Cnr: «La fermentazione di precisione è una strada che ha senso in questo momento in cui si cercano alternative ai prodotti di origine animale e i microrganismi a cui si ricorre sono molto efficienti nelle loro trasformazioni. Ci sono, però, ancora molti ostacoli da superare, primo fra tutti quello delle spese».

Si stima che entro il 2030 l'emergente industria statunitense della fermentazione di precisione creerà almeno 700 mila posti di lavoro, un milione entro il 2035, a stabilirlo è un rapporto del 2019 sul futuro del settore lattiero-caseario del think tank indipendente RethinkX.