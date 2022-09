Parma, è tempo di “Settembre Gastronomico”

By courtesy of Comune di Parma - ufficio

Da

venerdì 2 settembre a domenica 2 ottobre

Parma

Settembre Gastronomico

cultura del cibo e Parma Food Valley

produzioni DOP e IGP

ospita “”: la tradizionale kermesse di fine estate che celebra la, con il suo patrimonio fatto did’eccellenza, a cominciare da Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma, e di un saper fare che trova espressione in filiere come quelle della pasta, del pomodoro, del latte e delle alici.

A rendere possibile “Settembre Gastronomico” è un network pubblico-privato che vede nel food uno

straordinario volano per l’economia e lo sviluppo del territorio

Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy

Comune di Parma

, per la capacità di attrarre turisti italiani e non solo. L’evento è promosso dalla, in collaborazione con il. Partecipi di questo gruppo di lavoro sono anche il tessuto imprenditoriale locale, Consorzi di Tutela, il mondo dell’associazionismo e della ristorazione, enti formativi e attori culturali.

A caratterizzare “Settembre Gastronomico” è la straordinaria varietà del programma, pensato per soddisfare pubblici diversi, dai più giovani ai gourmet, passando per food lover e curiosi. Per chi vuole scoprire i segreti della produzione di eccellenze come le DOP Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano, imperdibili sono gli appuntamenti con il “Festival del Prosciutto” (2-4 settembre) e “Caseifici Aperti” (1-2 ottobre), con la possibilità di effettuare visite guidate in prosciuttificio o in caseificio. Una logica analoga è alla base di “Imprese Aperte”: l’idea è quella di aprire, per tutto il mese di settembre e non solo, le porte delle aziende, per far scoprire la cultura d’impresa al grande pubblico.

“Settembre Gastronomico” si rivolge anche a chi apprezza i sapori della cucina d’autore: ecco l’appuntamento con la “Cena dei Mille” (6 settembre), che trasforma il centro storico di Parma in un ristorante fine dining sotto le stelle, coinvolgendo

guest chef

Chicco Cerea

Enrico Crippa

comeed. Il tutto con una finalità benefica, perché la “Cena dei Mille” contribuisce a raccogliere fondi a favore di Emporio Solidale Parma, che, attraverso la formula della spesa solidale, aiuta oltre 1.600 nuclei familiari nel territorio ducale.

Dal 7 al 25 settembre, Piazza Garibaldi ospiterà lo spazio Bistrò, con originali proposte di cucina - per light lunch, merende, happy hour e cene - firmate dalla squadra Parma Quality Restaurants. Ogni giornata sarà tematizzata: martedì sono protagoniste le donne della ristorazione; mercoledì e venerdì spazio alle produzioni d’eccellenza di piccoli agricoltori associati a Confagricoltura, meritevoli di attenzione da parte del mondo della ristorazione; i giovedì sono dedicati a gelato gastronomico e pizza gourmet. Per i più giovani, per i curiosi e per gli amanti dell’arte, l’appuntamento è al Complesso di San Paolo, con il Laboratorio Aperto: lo spazio ospita laboratori di food writing e di cucina; attività di edutainment, destinate a bambini e ragazzi, per accompagnarli alla scoperta delle cucine di vari Paesi del mondo; la mostra “Gusto”, che indaga la relazione tra italiani e cibo; incontri e seminari.

“Settembre Gastronomico” è anche sinonimo di convivialità e piacere di trascorrere il tempo insieme, come dimostra la serata di gala del 12 settembre, dedicata agli atleti della

Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

, reduci dagli straordinari risultati ottenuti ai Mondiali di Madeira. Spazio anche alla cultura, con la biblioteca su due ruote dell’Associazione ParmaKids.

Di

Indira Fassioni