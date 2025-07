L'invecchiamento? Comincia ad accelerare intorno ai 50 anni

È quanto ha scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Cell guidato dall'Accademia Cinese delle Scienze, che ha analizzato i cambiamenti riscontrati in una serie di proteine legate all'età: i primi a iniziare il declino sono risultati essere i vasi sanguigni, seguiti da pancreas e milza. Altre ricerche precedenti, come quella pubblicata ad agosto 2024 sulla rivista Nature Ageing, avevano già evidenziato la presenza di scalini-chiave nel percorso dell'invecchiamento, che segnano drastici mutamenti a livello biomolecolare: in quel caso, il primo scalino era a quarantaquattro anni e il secondo a sessanta.