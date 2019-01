Influenza: mezzo milione di casi in una settimana, il picco si avvicina

"Ancora un brusco aumento del numero di casi di sindrome influenzale, soprattutto nella fascia di età pediatrica sotto i cinque anni in cui l'incidenza è passata da 16 a 28 casi per mille assistiti nell'ultima settimana", si legge nel bollettino.



Il numero di casi stimati in Italia in questa settimana è infatti pari a circa 571.000, per un totale, viene precisato, dall'inizio della sorveglianza, di circa 2.837.000 casi. Il livello di incidenza è pari a 9,4 casi per mille assistiti.