Nella quarta settimana del 2019, il livello di incidenza, in Italia, è stato pari a circa 12 casi per mille assistiti, soprattutto nella fascia di età pediatrica: sotto i cinque anni, infatti, l'incidenza è passata da 28 casi a 37 casi per mille assistiti nell'ultima settimana. Maggiormente colpite l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Campania, la Calabria e la Provincia Autonoma di Trento.



Intanto sono 39 le persone decedute da ottobre ad oggi. Secondo quanto riporta FluNews-Italia, da ottobre - si legge sono stati segnalati 191 casi gravi, ricoverati in terapia intensiva. Il 60% dei casi gravi è di sesso maschile e l'eta' mediana e' pari a 60 anni (range: 0-91 anni); il 75% dei casi si è verificato in soggetti di eta' pari o superiore a 50 anni.



Tra i deceduti l'età mediana e' pari a 68 anni (range: 6-91 anni) e il 92% dei decessi si è verificato in soggetti d'età pari o superiore a 50 anni. Nel 77% dei casi gravi e nell'82% dei deceduti era presente almeno una condizione di rischio preesistente (diabete, tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, obesita', ecc.) e l'84% dei casi risulta non vaccinato. Quattro casi gravi si sono verificati in donne in stato di gravidanza.