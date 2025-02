Influenza, ancora casi in calo: "Il peggio è alle spalle" | Ma resta alta l'allerta per le polmoniti

L'ondata influenzale ha superato il picco in Italia e in casi continuano a diminuire. Se nella quarta settimana dell'anno in corso si erano registrati 17,6 casi per mille assistiti di sindromi simil-influenzali (ILI), il valore più alto della stagione, e nella quinta si è avuto un calo a 16,9 casi, la flessione è proseguita anche nella sesta settimana a 14,8 casi. Lo evidenzia l'ultimo rapporto RespiVirNet coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il sostegno del ministero della Salute.