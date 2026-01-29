Asia in allarme per il virus Nipah dall'India: i consigli per i turisti europei

Confermati due casi di malattia causata dal virus Nipah in India, per ora circoscritti alla regione del Bengala Occidentale. Entrambi i casi riguardano operatori sanitari dello stesso ospedale che sono entrati in contatto tra loro a dicembre. Per il governo indiano la situazione resta gestibile: finora sono stati identificati e sottoposti a test almeno 196 contatti dei casi confermati e tutti rimangono asintomatici e sono risultati negativi al test per l'infezione da virus Nipah. Nel frattempo, si allarga, però, il fronte di Paesi del Sudest asiatico che hanno annunciato di aver rafforzato i controlli negli aeroporti per individuare eventuali segni di infezione tra i passeggeri in arrivo dall'India. Tra questi, Thailandia, Nepal, Cambogia, Vietnam e Pakistan. La via più probabile per l'arrivo del virus Nipah in Europa sarebbe attraverso viaggiatori infetti, ma, ad oggi, per il Centro europeo rimane un'ipotesi "improbabile", anche se non da escludere.