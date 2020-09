India: in corsia arriva Mitra, il robot che aiuta i pazienti con il Covid19

Si chiama Mitra (amico in Hindi) ed è un robot che permette ai pazienti, ricoverati per il coronavirus, di parlare con i propri cari che, proprio a causa del Covid19, non possono fare loro visita. Al "lavoro" in un ospedale vicino a Nuova Delhi, Mitra gira per i reparti e, grazie anche al riconoscimento facciale, riesce ad essere quasi un vero amico per i malati.