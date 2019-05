Inchiostri per tatuaggi a rischio cancro: il ministero della Salute vieta altri due colori

Il primo è il Rose Satin della Marca Eternal Ink, boccettino da 30 ml con lotto scadenza 27/07/2020. Il secondo, rosso, è il Perma Blend - Queens Red, marca Permablend Pigments, lotto PBQH181812.



Sul proprio sito, il ministero della Salute sottolinea quindi che "l'Italia è all'avanguardia rispetto agli altri Paesi Europei nel settore del monitoraggio e controllo dei pigmenti per tatuaggi. Soltanto nel 2018 sono stati eseguiti, da parte dei Nas, più di 100 campionamenti presso i tatuatori" alla ricerca di "ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici" nei pigmenti. E i colori più a rischio si sono dimostrati essere "le tonalità rosse, gialle e arancioni" ma "anche gli inchiostri con pigmenti azoici in generale".



"Questi ultimi - spiega il ministero - possono essere individuati in etichetta attraverso il Color Index (codice a 5/6 cifre preceduto dalle lettere CI): gli azo-pigmenti hanno i Color Index compresi nell'intervallo che va dal numero 11000 al numero 29999 (es. CI 12475 = pigmento azoico). Per quanto riguarda la ricerca degli idrocarburi policiclici aromatici, anche essi cancerogeni (sono quelli tipici degli pneumatici delle autovetture), gli inchiostri più a rischio sono quelli contenenti nerofumo (neri, grigi, argento etc.), in particolare quelli nei quali in etichetta viene indicato come Color Index 77266".