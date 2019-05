Dall'ospedale al centro medico universitario di Baltimora 2 maggio 2019 12:23 Il rene arriva dal cielo: per la prima volta un drone ha trasportato un organo da trapiantare Il volo su Baltimora, dal Saint Agnes Hospital allʼUniversity of Maryland Medical Center, è andato a buon fine. La videotestimonianza

Da una sala operatoria all'altra, il futuro dei trapianti è affidato a un drone. Per la prima volta, infatti, i cieli di Baltimora (Usa) sono stati solcati da un piccolo apparecchio senza pilota che ha trasportato dall'ospedale cittadino di Saint Agnes all'University of Maryland Medical Center il rene da impiantare su una paziente in lista d'attesa da 8 anni. Il volo del prezioso organo, monitorato istante per istante per i 10 minuti necessari a coprire una distanza di circa 4 chilometri, è andato a buon fine. Sulla pagina Facebook della struttura ricevente è stato pubblicato il video della missione riuscita.

Il primo storico volo di un drone con un organo da trapiantare ha visto così la perfetta sintesi del progresso tra medicina e tecnologia aeronautica. "Questo esperimento di successo - si legge nella nota pubblicata dall'University of Maryland Medical Center - ha mostrato il potenziale dei sistemi aerei senza pilota per le consegne di organi, che così potrebbero diventare più veloci e più sicure rispetto ai metodi di trasporto tradizionali".

Questa consegna eccezionale è stata possibile grazie alla collaborazione tra medici e ricercatori dei trapianti dell'University of Maryland Medical Center (UMSOM), esperti di aviazione e ingegneria dell'Università del Maryland (Umd) e tecnici della Living Legacy Foundation of Maryland (The LLF). Tutti centri scientifici con sede a Baltimora.



Prima di trasportare il rene, il drone aveva effettuato 44 viaggi di prova, portando da una struttura all'altra tubi, provette e altre strumentazioni sanitarie.