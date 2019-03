Il piccolo Giulio indossa per la prima volta la protesi del braccio: "Mamma, posso tenerla?"

Prima un grosso "oh" di meraviglia, poi le risate mentre apre e chiude quella mano impiantata al suo braccio con una protesi. Infine lo spiazzante: "Ammazza, mamma, posso tenerla?". Commuove persino i sanitari la reazione del piccolo Giulio, 3 anni di Pomezia, alle prese per la prima volta con Energy, l'arto mio- elettrico di Itop SpA Officine Ortopediche, a Palestrina, alle porte di Roma. E al tecnico ortopedico Daniele Zenardi non resta che dare un bacio a quel bimbo nato senza parte del braccio destro. "Per molti può essere un semplice movimento meccanico, ma per chi non ha la mano è un miracolo", le parole di commento al video che testimonia "l'evento" della prima prova.