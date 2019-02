Spagna: gli manca un braccio, si costruisce la protesi con i Lego

Nonostante abbia perso da piccolo l'avambraccio destro a causa di una rara malattia, David Aguilar, 19enne spagnolo, non si è perso d'animo. Da bambino gli piacevano i mattoncini della Lego e con questi si è costruito diverse protesi. Il suo sogno è laurearsi in ingegneria per poter fabbricare arti artificiali per tutti.