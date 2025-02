Giornata mondiale dei legumi, Iss: "Alleati di salute e ambiente ma poco utilizzati"

"Nonostante i numerosi benefici riconosciuti ai legumi, a livello mondiale si registrano bassi dati di consumo. Quello annuo globale è in media di 7,77 kg pro capite. Il consumo più elevato si registra in Africa (11,46 kg pro capite) e il più basso in Europa (2,97 kg pro capite)", dice Erica Cardamone ricercatrice presso il Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell'Iss.