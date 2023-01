Fumo, il ministro Schillaci: le cure dei tumori collegati costano il doppio delle imposte incassate

Per il ministro appare inutile mettere più soldi nel fondo sanitario nazionale, allo studio "strumenti più idonei" come inasprire i divieti di fumo, anche all'aperto

Tanto che secondo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il costo annuale delle cure per i tumori provocati dal fumo "è circa il doppio di quanto incassiamo dalle accise sul tabacco, 14,40 miliardi nel 2021". E per questo "stiamo verificando quale sia lo strumento più idoneo per inasprire i divieti, anche all'aperto".

Lotta al tabagismo - Il ministro della Salute cita i dati elaborati dalla Fondazione Veronesi, in un'intervista al Corriere della Sera per giustificare la controffensiva contro sigarette, sigari e prodotti alternativi già annunciata in Parlamento.

Malati in aumento - "Inutile mettere più soldi nel fondo sanitario nazionale, e il mio governo lo ha fatto, se poi i malati colpiti da grandi patologie aumentano e con loro i costi delle cure - aggiunge il Ministro precisando che non si può rinunciare ai nuovi e "prodigiosi" farmaci oncologici in arrivo.

Stretta anche su sigarette elettroniche - Schillaci pone anche l'attenzione "sull'aumento in modo esponenziale del consumo di sigarette senza fumo tra gli adolescenti che comunque contengono nicotina e generano dipendenza". La stretta riguarderà anche questo settore. In attesa di "evidenze" sui prodotti senza combustione, il titolare del dicastero della Salute sottolinea come non sia stato dimostrato che le sigarette elettroniche "siano meno nocive, a differenza di quanto si fa credere".