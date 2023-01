Sigarette elettroniche, Schillaci: "Allargare il divieto nei luoghi pubblici"

Le sigarette elettroniche dovrebbero essere vietate nei luoghi al chiuso o all'aperto, come per le sigarette normali.

Ne è più che convinto Orazio Schillaci, ministro della Salute, che durante un'audizione in commissione Affari sociali della Camera ha annunciato di voler allargare la stretta sul fumo, alle e-cig, aggiornando dopo 20 anni la legge Sirchia. "Intendo proporre l'aggiornamento e l'ampliamento della legge 3/2003 per estendere il divieto di fumo in altri luoghi all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza - ha affermato il ministro -; eliminare la possibilità di attrezzare sale fumatori in locali chiusi; estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti come sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato; estendere il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti contenenti nicotina".