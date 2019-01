Bulgaria, eseguito il primo trapianto al mondo di costole stampate in 3D

clicca per guardare tutte le foto della gallery

È stato effettuato al Tokuda Hospital di Sofia, in Bulgaria, il primo trapianto al mondo di costole utilizzando un sostituto realizzato con una stampante 3D, impiantato nel 35enne Ivaylo Josifov. All'uomo era stata diagnosticata una crescita della quinta costola, causata da un difetto congenito. Questo avrebbe potuto peggiorare nel tempo e causargli problemi al torace e alla respirazione, così i medici hanno deciso che doveva essere rimossa. La nuova costola doveva però avere esattamente le dimensioni di quella originale, così è stata scelta la stampa 3D grazie alla sua capacità di riprodurre con precisione forme organiche. Per fare ciò, l'ospedale ha utilizzato una stampante realizzata da 3DGence con sede in Polonia. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News