Esclusione sociale, già a tredici mesi avvertita dai bambini

L'essere ignorati dagli altri influisce negativamente sui bisogni psicologici e sui comportamenti in età adulta: lo afferma una ricerca dell'Università Milano-Bicocca

L' esclusione sociale , tecnicamente l' ostracismo , l'esperienza, cioè, di essere ignorati in presenza degli altri, si può avvertire già a soli tredici mesi.

Esclusione sociale nei bambini: l'esperimento con la palla La ricerca ha esaminato gli effetti dell'ostracismo sul comportamento di bambini di tredici o quattordici mesi. I bambini venivano coinvolti in un gioco con una palla insieme a due sperimentatori.

Durante il gioco potevano essere inclusi, ricevendo e passando la palla in modo equo con gli sperimentatori, oppure ostracizzati, venendo ignorati dagli sperimentatori ed esclusi dal gioco dopo i primi due passaggi. Il comportamento dei bambini veniva registrato per consentire di valutare in maniera dettagliata le espressioni facciali, vocali e posturali degli stessi durante le diverse fasi dell'esperimento.

I risultati della ricerca I risultati ottenuti hanno dimostrato che i bambini ostracizzati mostravano una minor quantità di comportamenti positivi, quali sorrisi e risate, mostrando invece in misura maggiore espressioni negative, quali pianto ed espressioni di rabbia, rispetto a quelli inclusi.

I bambini esclusi, inoltre, si mostravano molto più attenti al gioco, osservando più a lungo la palla e/o i giocatori, e ricercavano l'attenzione degli altri giocatori, verosimilmente in un tentativo di essere re-inclusi nell'interazione sociale.

"Questi risultati rivelano come, già a partire dai tredici mesi di età i bambini siano sensibili all'ostracismo e come la sensibilità all'esclusione sociale negli adulti affondi le sue radici nei primi mesi di vita. L' essere persistentemente ignorati dai coetanei a partire dalla scuola materna può comportare reazioni di insoddisfazione in classe fino a compromettere le prestazioni scolastiche", sottolinea l'Università Bicocca.

"È necessario intervenire precocemente per contrastare l'ostracismo e promuovere un ambiente inclusivo sin dai primi anni di vita. In questo senso, la creazione di programmi educativi mirati a favorire l'integrazione sociale e a sviluppare abilità di adattamento socio-emotivo potrebbe contribuire a mitigare gli effetti negativi del sentirsi esclusi sui bambini", sostiene Ermanno Quadrelli, docente di psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione e coordinatore della ricerca.