Piacere o dolore? L'effetto del piccante dipende dalle attese

I ricercatori hanno arruolato 47 volontari con gusti molto diversi fra loro e li hanno invitati ad assaggiare una salsa descritta come piccante. Le loro reazioni neurologiche e comportamentali sono state monitorate usando la risonanza magnetica funzionale del cervello, in modo da distinguere gli effetti delle aspettative dagli stimoli sensoriali (visivi e gustativi) che erano uguali per tutti i partecipanti.