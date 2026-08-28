Droga: in crescita del 7,8% le vittime di overdose

In Italia si continua a morire di droga e di overdose. I dati sono in calo rispetto a dieci anni fa ma confermano la necessità di intervenire in maniera strutturale. Nella Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze (dati aggiornati al 2025) si parla infatti di un incremento del 7,8% delle vittime con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.



- I tassi di mortalità più elevati si registrano tra le persone con più di 25 anni, con il picco massimo tra i 40enni. La maggior parte dei decessi si concentra al Nord, con il 41,56%, seguito dal Centro con il 33,77% e dal Sud, isole comprese, con il 24,68%.