"Mamma distratta dallo smartphone? Disagi compartamentali nel neonato", lo studio italiano

"Questi risultati suggeriscono che anche brevi interruzioni dell'interazione, come quelle causate dall'uso dello smartphone, possono influenzare la qualità degli scambi affettivi tra genitore e bambino. È importante sottolineare che la ricerca è stata condotta in un contesto sperimentale controllato. Saranno necessarie ulteriori indagini in contesti naturalistici per comprendere come i genitori regolino spontaneamente l'uso dello smartphone nella quotidianità", spiega Sarah Nazzari, prima autrice dello studio.