Diabete, arriva in Italia nuovo farmaco di ultima generazione: si assume una sola volta a settimana

Arriva anche in Italia un farmaco di ultima generazione per i pazienti con diabete di tipo 2, che sono oltre 4 milioni di persone. Somministrato per via iniettiva, con una penna pre-riempita, una sola volta a settimana indipendentemente dai pasti, unisce, rispetto ai farmaci disponibili, superiore efficacia nel controllo della glicemia e del peso corporeo. Oltre ai benefici per il cuore, comporta la riduzione del rischio di complicanze del diabete.