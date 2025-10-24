Denti, le staminali e il gel risanano le ossa e le gengive

È una delle novità presentate al congresso internazionale Osteology-Sidp, in corso a Firenze organizzato dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp) e dalla Fondazione Osteology. L'odontoiatria rigenerativa è in rapida crescita con una spesa che in Italia si attesta oggi su circa 92 milioni di euro l'anno e che entro cinque anni si stima raggiungerà quasi 138 milioni, sia per la crescente domanda di impianti dentali (sono circa dieci milioni quelli applicati finora in totale in Italia), sia la crescente richiesta di procedure mininvasive.