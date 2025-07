Salute orale, per oltre un italiano su tre vale meno di un caffè al giorno

Se per 2 italiani su 3 il sorriso è nella top 3 dei "biglietti da visita" nel rapporto con gli altri, le ragioni di una bassa propensione alla spesa per prendersene cura vanno ricercate negli aspetti economici e motivazionali necessari per avere un sorriso sano e curato. "Cure e terapie che hanno un forte impatto sull'estetica sono oggi fra le procedure più costose" spiega il dottor Basso. "Oltre alla reale barriera economica, però, andrebbe considerato anche l’aspetto motivazionale, ovvero il livello di priorità che il paziente attribuisce al proprio sorriso. In molti conferiscono grande importanza al cavo orale, ma a volte questo desiderio è necessariamente messo in secondo piano di fronte a un costo della vita sempre più alto e alla necessità di dover scegliere se effettuare cure - non solo odontoiatriche - se acquistare un’auto o fare una vacanza". L'attenzione al portafoglio si fa notare anche al momento dell'acquisto degli strumenti per l’igiene orale quotidiana: tra i criteri che guidano la scelta di uno spazzolino o di un dentifricio, al di là di caratteristiche tecniche come la durezza delle setole o la funzione specifica - che sono i driver principali con il 59% e 45% - è proprio il prezzo a essere tenuto in maggiore considerazione (41% per lo spazzolino e 38% per il dentifricio).