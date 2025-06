Tumori, "Il cromosoma Y ha un ruolo chiave nella lotta" | Lo studio Usa può portare a terapie più efficaci per gli uomini

La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, si deve a un gruppo di ricercatori guidati dal Centro Medico Cedars-Sinai di Los Angeles, e potrebbe portare a terapie più efficaci per gli uomini. Un'elevata percentuale di uomini va incontro a perdita del cromosoma Y in almeno alcune delle loro cellule durante la vita, dunque la scoperta potrebbe avere ricadute per molti pazienti. In particolare, le conseguenze potrebbero essere importanti per coloro che ricevono una terapia con cellule Car-T, nella quale le cellule immunitarie dell'individuo vengono prelevate, modificate in laboratorio per aiutarle a combattere il tumore e poi reinfuse: se le cellule immunitarie prelevate mancano dell'Y, i ricercatori sostengono che la loro efficacia sarà ridotta, e dunque andrebbero analizzate in tal senso prima di essere reintrodotte nel paziente.