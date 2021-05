Covid, studio: 96 britannici su cento hanno gli anticorpi dopo la prima dose

Ha scelto un frizzante completo color lime (già usato in altre due occasioni) per la sua prima uscita pubblica dopo cinque mesi di isolamento. Alla cerimonia in onore del centenario della Royal Australian Air Force la Regina Elisabetta non indossa la mascherina e sorride beata ai fotografi. E per farlo ha un ottimo motivo: ha ricevuto la seconda dose di vaccino. A un passo dai 95 anni (li compirà il 21 aprile) e nonostante la preoccupazione per la salute del principe Filippo e per le dichiarazioni di Harry e Meghan, è apparsa in forma smagliante e ha commentato: "Sono davvero felice di essere qui".