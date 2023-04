Covid, Schillaci: "In autunno vaccini a fragili e anziani" | "Dopo tre anni di sofferenze, la pandemia ce la siamo lasciata alle spalle"

Un futuro vaccino Mrma in grado di debellare tumori e infarti rappresenta "un'ottima notizia per i tanti malati oncologici e per le persone affette da malattie cardiovascolare, dice il ministro

Un futuro vaccino Mrma in grado di debellare tumori e infarti rappresenta "un'ottima notizia per i tanti malati oncologici e per le persone affette da malattie cardiovascolari. Credo che siamo a una svolta, ci vorrà ancora del tempo ma è fondamentale ribadire l'importanza della ricerca", ha aggiunto il ministro della salute al Tg1. "La speranza - ha concluso Schillaci - è avere vaccini efficaci per combattere il cancro, che rimane un big killer. L'auspicio è che questi vaccini siano per tutti".