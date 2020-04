Coronavirus, vaccino Oxford-Pomezia: bene la sperimentazione sulle scimmie: test sull'uomo entro maggio

Un vaccino per il coronavirus potrebbe essere disponibile già entro settembre. Lo Jenner Institute della Oxford University ha fatto sapere di avere prodotto un vaccino efficace , messo a punto in collaborazione con l'azienda Advent-Irbm di Pomezia, e di volere effettuare test clinici su 6mila persone entro la fine di maggio. Incoraggianti i risultati della sperimentazione sulle scimmie.

Secondo il New York Times. il vaccino Jenner è stato testato su sei scimmie macao presso un laboratorio in Montana nel mese scorso. Gli animali furono esposti ad alte dosi del virus e tutti sono rimasti in salute per i 28 giorni successivi. Le scimmie rimaste senza vaccino, invece, si ammalarono.

L'azienda italiana partner nello sviluppo del vaccino ha fatto sapere che la Oxford University e lo Jenner Institute hanno raggiunto un accordo con la multinazionale AstraZeneca al fine di imporre un'accelerazione ulteriore. In virtù dell'accordo AstraZeneca sarà responsabile dello sviluppo, della produzione e distribuzione del vaccino a livello mondiale. Verrà adottato un modello no profit per la durata della pandemia, cioè senza margini di profitto.

La Coalition for Epidemic Praparedness Innovations, che sta finanziando nove diversi progetti di vaccino contro il coronavirus, ha auspicato un risultato positivo entro la fine di quest'anno.