Coronavirus, Bill Gates: "Sono pronto a pagare la produzione del vaccino di Oxford"

Bill Gates è pronto ad assumersi i costi della produzione di un vaccino contro il coronavirus e ha già preso contatti con compagnie farmaceutiche per quanto riguarda il vaccino che viene sviluppato all'università di Oxford, dove sono già iniziati i test sugli essere umani. La sua fondazione si adopererà per finanziare la costruzione degli impianti dove produrre miliardi di dosi dei vaccini, in modo da poterli distribuire nel mondo.